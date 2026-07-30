Павел Дуров включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Росфинмониторинг включил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

"Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград", - следует из публикации.

Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности в рамках расследования уголовного дела, инициирована процедура его объявления в международный розыск.

Согласно материалам ФСБ, в нарушение законодательства РФ администрацией Telegram не были удалены многочисленные каналы, чаты и боты мессенджера, которые активно используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России терактов, массовых убийств, мошеннической деятельности.

С 2022 года в России зарегистрировали 153 тыс. преступлений, совершенных с использованием Telegram, в том числе организация теракта в "Крокус сити холле", убийства Дарьи Дугиной, Максима Фомина (Владлена Татарского), девяти высокопоставленных военных, включая начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.