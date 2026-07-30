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Финансирование льготной ипотеки для Донбасса и приграничья будет удвоено

Финансирование льготной ипотеки для Донбасса и приграничья будет удвоено Финансирование льготной ипотеки для Донбасса и приграничья будет удвоено

Финансирование льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных регионов будет удвоено. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания с правительством.

Финансирование льготной ипотеки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также приграничных регионов будет удвоено. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания с правительством.

"На этот год в бюджете заложено 5 млрд рублей на субсидирование ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений, жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и еще для наших граждан в приграничных Белгородской, Курской областях. Удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой, смогло на несколько тысяч семей больше", - отметил он.

"Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые планируют строить или приобретать там недвижимость", - указал Мишустин.

Он напомнил, что льготный механизм был запущен для жителей Донбасса и Новороссии три года назад, а самой востребованной является семейная ипотека. Популярностью пользуется и сельская, дальневосточная и арктическая льготные программы, а также для сотрудников компаний в информационно-технологической сфере, добавил глава российского кабмина.

"Благодаря этим мерам в России ежегодно строятся миллионы квадратных метров жилья, тысячи семей переезжают в новые дома", - заключил он.

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Теги:
#донбасс
#финансирование
#льготная ипотека
#приграничье
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