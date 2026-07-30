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Президенты Киргизии и Узбекистана подписали договор о союзнических отношениях

Президенты Киргизии и Узбекистана подписали договор о союзнических отношениях Президенты Киргизии и Узбекистана подписали договор о союзнических отношениях

Президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о союзнических отношениях между двумя республиками. Об этом информировала пресс-служба главы киргизского государства по итогам встречи лидеров двух стран в Чолпон-Ате.

Президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о союзнических отношениях между двумя республиками. Об этом информировала пресс-служба главы киргизского государства по итогам встречи лидеров двух стран в Чолпон-Ате.

В целом после переговоров в узком и расширенном форматах было подписано 12 документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере и о взаимном признании кредитов в сфере высшего образования. Кроме того, были утверждены планы по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса, совместных действий по развитию сотрудничества в сфере туризма, мероприятий по двустороннему сотрудничеству в инвестиционной сфере на 2026-2028 годы и по сотрудничеству в сфере культуры до 2028 года.

В четверг Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату с государственным визитом. Узбекистанский лидер в Киргизии также примет участие в неформальной консультативной встрече президентов республик Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет 30 июля - 1 августа.

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Теги:
#киргизия
#узбекистан
#договор
#союзнические отношения
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