Президенты Киргизии и Узбекистана подписали договор о союзнических отношениях

Президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о союзнических отношениях между двумя республиками. Об этом информировала пресс-служба главы киргизского государства по итогам встречи лидеров двух стран в Чолпон-Ате.

Президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о союзнических отношениях между двумя республиками. Об этом информировала пресс-служба главы киргизского государства по итогам встречи лидеров двух стран в Чолпон-Ате.

В целом после переговоров в узком и расширенном форматах было подписано 12 документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере и о взаимном признании кредитов в сфере высшего образования. Кроме того, были утверждены планы по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса, совместных действий по развитию сотрудничества в сфере туризма, мероприятий по двустороннему сотрудничеству в инвестиционной сфере на 2026-2028 годы и по сотрудничеству в сфере культуры до 2028 года.

В четверг Мирзиёев прибыл в Чолпон-Ату с государственным визитом. Узбекистанский лидер в Киргизии также примет участие в неформальной консультативной встрече президентов республик Центральной Азии и Азербайджана, которая пройдет 30 июля - 1 августа.