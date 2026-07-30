Медведев отметил, что именно молодежь развивает беспилотники в России

Развитие беспилотников в России "не монополизировано" старшим поколением, даже в конструкторских бюро этим занимается преимущественно молодежь. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев при общении с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск".

Развитие беспилотников в России "не монополизировано" старшим поколением, даже в конструкторских бюро этим занимается преимущественно молодежь. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев при общении с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск".

На вопрос, нужно ли больше привлекать студенческие конструкторские бюро (КБ) к развитию беспилотных систем, он ответил, что никакой проблемы в этой связи нет. "Беспилотниками в России и так на 90% занимаются представители молодежи. Да, есть крупные КБ, есть крупные предприятия, которые выпускают беспилотники военные, разведывательные, ударные. Но даже там работает в большинстве молодежь. Я бываю везде", - указал политик.

По его словам, и сами конструкторы - молодые люди и те, кто задействован на производстве. "Этот сектор не монополизирован представителями среднего и старшего поколения. Итак, все в ваших руках - творите!" - призвал он студентов.