Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 13 управляемых авиабомб и 712 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Российские средства ПВО нейтрализовали 712 дронов ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 13 управляемых авиабомб и 712 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 712 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 192 611 беспилотников, 668 зенитных ракетных комплексов, 30 370 танков и других боевых бронемашин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 951 орудие полевой артиллерии и минометов, 67 842 единицы специальной военной автомобильной техники.