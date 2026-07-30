Российские средства ПВО нейтрализовали 712 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 13 управляемых авиабомб и 712 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 13 управляемых авиабомб и 712 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 712 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 192 611 беспилотников, 668 зенитных ракетных комплексов, 30 370 танков и других боевых бронемашин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 951 орудие полевой артиллерии и минометов, 67 842 единицы специальной военной автомобильной техники.