Пашинян желает в атмосфере дружбы решить с Россией вопрос концессии железных дорог

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал во время разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник вопрос о концессии на управление армянскими железными дорогами, но надеется на его решение "в дружественной атмосфере".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал во время разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник вопрос о концессии на управление армянскими железными дорогами, но надеется на его решение "в дружественной атмосфере".

"По вопросу железных дорог наша позиция неизменна: это наша собственность и Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как считает целесообразным", - указал он, добавив, что альтернативы в этом случае нет.

Пашинян отметил, что Ереван желает решить этот вопрос с российской стороной "в дружественной атмосфере". Он не исключил, что армянская сторона в какой-то ситуации будет вынуждена принимать "решения де-юре". "Если возникнет несогласие, пойдем обсудим в арбитраже", - сказал премьер.

13 февраля Пашинян при общении с журналистами заявил, что Ереван предлагает российской стороне продать ее концессию на железные дороги республики одному из государств, дружественных и Москве, и Еревану. В числе возможных вариантов он выделил Казахстан, ОАЭ и Катар. Он выступил с утверждением, что Армения не имеет ничего против России, однако российская концессия создает "определенные конкурентные потери" для республики.

В феврале 2008 года между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление компании "Южно-кавказские железные дороги" (ЮКЖД, дочернее предприятие РЖД). Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.