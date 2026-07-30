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Политика

Протасевич: Белоруссия предупредила Польшу о покушении на детей Тихановской

Протасевич: Белоруссия предупредила Польшу о покушении на детей Тихановской Протасевич: Белоруссия предупредила Польшу о покушении на детей Тихановской

Теракт, о подготовке которого белорусские спецслужбы уведомили Польшу, был покушением на детей Светланы Тихановской, его планировал белорусский оппозиционер. Об этом сообщил Роман Протасевич, ранее работавший на КГБ Белоруссии.

Теракт, о подготовке которого белорусские спецслужбы уведомили Польшу, был покушением на детей Светланы Тихановской, его планировал белорусский оппозиционер. Об этом сообщил Роман Протасевич, ранее работавший на КГБ Белоруссии.

23 июля в МИД Белоруссии заявили о переданных Варшаве сведениях о подготовке теракта на польской территории. "Объектом атаки должны были стать несовершеннолетние дети Светланы Тихановской. А планировал это экс-журналист Денис Дашкевич, у которого уже давно руки чесались устроить что-нибудь радикальное", - указал он в своем Telegram-канале. 

Протасевич отметил, что Дашкевич хотел убить детей Тихановской руками украинцев, а потом "демонстративно сделать политическое заявление и совершить самоубийство". На такой шаг, по его словам, оппозиционер решился после того, как в Польше "признали его угрозой национальной безопасности и запустили процесс депортации", а Тихановская и ее окружение отказались ему помогать.

"Белорусская сторона четко показала: гуманизм и жизни детей стоят выше любых геополитических обид. Варшава сейчас в ступоре, ведь укрывательство деструктивных элементов обернулось для них ростом внутренних угроз", - написал Протасевич.

Ранее МИД Белоруссии информировал о том, что 23 июля временному поверенному в делах Польши в республике была передана информация, поступившая по линии белорусских правоохранительных органов, относительно подготовки теракта на территории Польши.

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Теги:
#минск
#протасевич
#польша
#покушение
#тихановская
#дети
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