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Захарова назвала Зеленского совершенно недоговороспособным

Захарова назвала Зеленского совершенно недоговороспособным Захарова назвала Зеленского совершенно недоговороспособным

Владимир Зеленский совершенно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт вовлечением все большего числа стран. Такой оценкой поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Зеленский совершенно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт вовлечением все большего числа стран. Такой оценкой поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт", - следует из комментария дипломата.

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Теги:
#захарова
#зеленский
#украина
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