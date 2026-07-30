Владимир Зеленский совершенно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт вовлечением все большего числа стран. Такой оценкой поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Зеленский совершенно недоговороспособен и пытается масштабировать конфликт вовлечением все большего числа стран. Такой оценкой поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт", - следует из комментария дипломата.