Силы самообороны Японии впервые применили ракеты Tomahawk

Силы самообороны Японии впервые провели стрельбы с использованием ракет Tomahawk. Как заявили в Минобороны страны, стрельбы выполнил экипаж эсминца "Тёкай".

Силы самообороны Японии впервые провели стрельбы с использованием ракет Tomahawk. Как заявили в Минобороны страны, стрельбы выполнил экипаж эсминца "Тёкай".

Маневры проводились в Тихом океане при поддержке американских ВМС. Предполагается, что "Тёкай" вернется в порт приписки Сасэбо (префектура Нагасаки) в сентябре.

Постановка на вооружение Tomahawk - один из шагов по обретению японскими военными ударного потенциала наравне с развертыванием наземных ракет большой дальности. Tomahawk планируется оснастить восемь эсминцев Сил самообороны, оборудованных системами слежения и наведения Aegis. Для этих целей модернизируются эсминцы "Кирисима" и "Хагуро", а позднее в текущем финансовом году (до апреля 2027 года) они начнутся на кораблях "Атаго" и "Мёко".