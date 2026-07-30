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Политика

Родригес опровергла сообщения, что ей заранее было известно об атаке США

Родригес опровергла сообщения, что ей заранее было известно об атаке США Родригес опровергла сообщения, что ей заранее было известно об атаке США

Венесуэльские власти никогда не задумывались о том, что Каракас может когда-либо подвергнуться нападению. Об этом заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес в интервью журналу Time.

Венесуэльские власти никогда не задумывались о том, что Каракас может когда-либо подвергнуться нападению. Об этом заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес в интервью журналу Time.

"Мы никогда не думали, что столица Венесуэлы подвергнется нападению, и еще меньше могли представить себе то, что случилось с президентом и первой леди", - отметила она. 

Политик отвергла утверждения о том, что ей было известно об американской атаке заранее, указав, что в первые моменты нападения считала, что США убили президента страны Николаса Мадуро и его жену. "Мы сильно горевали, когда подумали, что они убили президента и первую леди. Потом наступил момент, когда нам стало известно, что они забрали его в США, и это полностью поменяло ситуацию", - сказала Родригес.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Их обвиняют в причастности к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.

В настоящее время функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

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Теги:
#атака
#сша
#родригес
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