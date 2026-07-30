Родригес опровергла сообщения, что ей заранее было известно об атаке США

Венесуэльские власти никогда не задумывались о том, что Каракас может когда-либо подвергнуться нападению. Об этом заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес в интервью журналу Time .

Венесуэльские власти никогда не задумывались о том, что Каракас может когда-либо подвергнуться нападению. Об этом заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес в интервью журналу Time.

"Мы никогда не думали, что столица Венесуэлы подвергнется нападению, и еще меньше могли представить себе то, что случилось с президентом и первой леди", - отметила она.

Политик отвергла утверждения о том, что ей было известно об американской атаке заранее, указав, что в первые моменты нападения считала, что США убили президента страны Николаса Мадуро и его жену. "Мы сильно горевали, когда подумали, что они убили президента и первую леди. Потом наступил момент, когда нам стало известно, что они забрали его в США, и это полностью поменяло ситуацию", - сказала Родригес.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Их обвиняют в причастности к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.

В настоящее время функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.