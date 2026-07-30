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Медведев отметил, что Россия находится в важной точке завершения СВО

Медведев отметил, что Россия находится в важной точке завершения СВО Медведев отметил, что Россия находится в важной точке завершения СВО

Россия находится в важной точке завершения специальной военной операции (СВО). На это обратил внимание зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев при общении с добровольцами "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и Волонтерской роты, отправляющимися в зону СВО.

Россия находится в важной точке завершения специальной военной операции (СВО). На это обратил внимание зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев при общении с добровольцами "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и Волонтерской роты, отправляющимися в зону СВО.

"Мы действительно сегодня находимся в очень важной точке завершения спецоперации, и уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу", - отметил он, обращаясь к добровольцам.

Политик указал, что такие решения принимаются после оценки возможных рисков, а также обсуждения с близкими и родными. Готовность человека сказать "кто, если не я" и принять такое решение свидетельствует о его любви к стране, подчеркнул он.

"Единственное, что я хотел бы вам сказать, берегите себя. Нужна победа, но не любой ценой", - заключил Медведев.

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Теги:
#завершение
#сво
#россия
#медведев
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