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Меры поддержки пострадавшему от атак бизнесу представят до 10 августа

Меры поддержки пострадавшему от атак бизнесу представят до 10 августа Меры поддержки пострадавшему от атак бизнесу представят до 10 августа

Ведомства и объединения предпринимателей до 10 августа представят в правительство проекты мер поддержки пострадавшему от атак на логистические центры бизнесу. Об этом сказано в сообщении кабмина по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

Ведомства и объединения предпринимателей до 10 августа представят в правительство проекты мер поддержки пострадавшему от атак на логистические центры бизнесу. Об этом сказано в сообщении кабмина по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

Главным вопросом заседания обозначена оперативная помощь партнерам - продавцам компании "РВБ", чьи товары пострадали в результате ударов по логистическим комплексам.

"Вице-премьер РФ Александр Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин поручили Минэкономразвития, Минфину, ФНС совместно с Центробанком и объединениям предпринимателей определить параметры предлагаемых мер, а также в срок до 10 августа представить в правительство проекты актов, необходимые для их запуска", - говорится в сообщении.

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Теги:
#атаки
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#поддержка
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#атаки
#бизнес
#поддержка
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