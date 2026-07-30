Меры поддержки пострадавшему от атак бизнесу представят до 10 августа

Ведомства и объединения предпринимателей до 10 августа представят в правительство проекты мер поддержки пострадавшему от атак на логистические центры бизнесу. Об этом сказано в сообщении кабмина по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

Ведомства и объединения предпринимателей до 10 августа представят в правительство проекты мер поддержки пострадавшему от атак на логистические центры бизнесу. Об этом сказано в сообщении кабмина по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

Главным вопросом заседания обозначена оперативная помощь партнерам - продавцам компании "РВБ", чьи товары пострадали в результате ударов по логистическим комплексам.

"Вице-премьер РФ Александр Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин поручили Минэкономразвития, Минфину, ФНС совместно с Центробанком и объединениям предпринимателей определить параметры предлагаемых мер, а также в срок до 10 августа представить в правительство проекты актов, необходимые для их запуска", - говорится в сообщении.