Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за раскрытие истинных целей внешней политики Соединенных Штатов.
Лукашенко поблагодарил Трампа за правду о сути политики США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за раскрытие истинных целей внешней политики Соединенных Штатов.
"Спасибо Дональду Трампу. Он более открытый политик. Мы теперь поняли, что за политика у США по отношению к другим странам. Теперь вы понимаете, что от нас хотели? Нефть, деньги. Бомбим, если нет нефти. Он открыто говорит, что Венесуэла ему сто лет не нужна - нужна нефть", - указал белорусский лидер на совещании в Бресте.
В качестве примера мудрой модели развития государства Лукашенко привел Китай, где, в отличие от стран постсоветского пространства, развивали Компартию и систему управления страной. Президент особо отметил роль председателя КНР Си Цзиньпина в этом процессе, поскольку он объединил опыт прошлого с настоящим и выдал результат.
"Насколько умно китайцы поступили. Нам надо изучать этот опыт, он же результат дает", - подчеркнул глава государства.