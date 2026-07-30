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IIHF продлила отстранение сборных России на 2027 год

IIHF продлила отстранение сборных России на 2027 год IIHF продлила отстранение сборных России на 2027 год

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение российских сборных от турниров на 2027 год. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение российских сборных от турниров на 2027 год. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

"Совет постановил, что сборные России не будут допущены к участию в турнирах IIHF сезона-2026/27 из-за сохраняющихся проблем с безопасностью и неподкупностью в спорте", - сказано в сообщении.

В IIHF заявили, что в ноябре дополнительно проанализируют возможность участия россиян в чемпионате мира среди женских команд, который пройдет в 2027 году.
По решению IIHF сборные России и Белоруссии не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили пять мировых первенств, а также не смогли принять участие в Олимпийских играх - 2026.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов, включая командные виды спорта. 

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Теги:
#отстранение
#продление
#россия
#сборные
#iihf
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