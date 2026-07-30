IIHF продлила отстранение сборных России на 2027 год

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение российских сборных от турниров на 2027 год. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба организации.

"Совет постановил, что сборные России не будут допущены к участию в турнирах IIHF сезона-2026/27 из-за сохраняющихся проблем с безопасностью и неподкупностью в спорте", - сказано в сообщении.

В IIHF заявили, что в ноябре дополнительно проанализируют возможность участия россиян в чемпионате мира среди женских команд, который пройдет в 2027 году.

По решению IIHF сборные России и Белоруссии не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили пять мировых первенств, а также не смогли принять участие в Олимпийских играх - 2026.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов, включая командные виды спорта.