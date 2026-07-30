РЖД отреагировали на заявление Армении по железнодорожной концессии

"Российские железные дороги" (РЖД) отреагировали на заявления Армении по железнодорожной концессии, указал глава холдинга Олег Белозеров в беседе с ТАСС . Он отметил, что РЖД с удивлением узнали из СМИ о заявлении Еревана касательно требований о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении.

"Российские железные дороги" (РЖД) отреагировали на заявления Армении по железнодорожной концессии, указал глава холдинга Олег Белозеров в беседе с ТАСС. Он отметил, что РЖД с удивлением узнали из СМИ о заявлении Еревана касательно требований о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении.

"Следует обратить внимание, что российская сторона в лице ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" и его единственного акционера ОАО "РЖД" последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках концессионного договора от 2008 года", - подчеркнул Белозеров.

По его словам, концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее содержание. Вместе с тем вся прибыль шла на развитие железной дороги, а дивиденды акционеру никогда не выплачивались, уточнил собеседник агентства.

Инвестиции из средств РЖД и доходов "Южно-кавказской железной дороги" (ЮКЖД) составили в период с 2008 года по 2025 год порядка $396,3 млн, что в полном объеме подтверждено документами. ЮКЖД является одним из наиболее крупных национальных работодателей. "Двум с половиной тысячам сотрудников регулярно индексируется зарплата, очередное повышение реализовано 1 апреля 2026 года", - заявил Белозеров.

Вместе с тем ликвидацию последствий разлива реки Дебед на железные дороги в Армении профинансировали из Резервного фонда РФ. В 2021 году в республику поставили 27 новых вагонов производства АО "Трансмашхолдинг", также в течение ряда лет было приобретено четыре новых электропоезда ЭП2Д.

РЖД нацелены придерживаться концессионного договора. "И если армянская сторона допускает возможность изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций", - заключил глава РЖД.