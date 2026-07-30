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РЖД отреагировали на заявление Армении по железнодорожной концессии

РЖД отреагировали на заявление Армении по железнодорожной концессии РЖД отреагировали на заявление Армении по железнодорожной концессии

"Российские железные дороги" (РЖД) отреагировали на заявления Армении по железнодорожной концессии, указал глава холдинга Олег Белозеров в беседе с ТАСС. Он отметил, что РЖД с удивлением узнали из СМИ о заявлении Еревана касательно требований о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении.

"Российские железные дороги" (РЖД) отреагировали на заявления Армении по железнодорожной концессии, указал глава холдинга Олег Белозеров в беседе с ТАСС. Он отметил, что РЖД с удивлением узнали из СМИ о заявлении Еревана касательно требований о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении.

"Следует обратить внимание, что российская сторона в лице ЗАО "Южно-кавказская железная дорога" и его единственного акционера ОАО "РЖД" последовательно и в полном объеме исполняют взятые на себя обязательства в рамках концессионного договора от 2008 года", - подчеркнул Белозеров.

По его словам, концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее содержание. Вместе с тем вся прибыль шла на развитие железной дороги, а дивиденды акционеру никогда не выплачивались, уточнил собеседник агентства.

Инвестиции из средств РЖД и доходов "Южно-кавказской железной дороги" (ЮКЖД) составили в период с 2008 года по 2025 год порядка $396,3 млн, что в полном объеме подтверждено документами. ЮКЖД является одним из наиболее крупных национальных работодателей. "Двум с половиной тысячам сотрудников регулярно индексируется зарплата, очередное повышение реализовано 1 апреля 2026 года", - заявил Белозеров.

Вместе с тем ликвидацию последствий разлива реки Дебед на железные дороги в Армении профинансировали из Резервного фонда РФ. В 2021 году в республику поставили 27 новых вагонов производства АО "Трансмашхолдинг", также в течение ряда лет было приобретено четыре новых электропоезда ЭП2Д.

РЖД нацелены придерживаться концессионного договора. "И если армянская сторона допускает возможность изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций", - заключил глава РЖД.

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Теги:
#заявление
#армения
#ржд
#железнодорожная концессия
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