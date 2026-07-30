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Политика

Туск заявил о решающих 100 днях для конфликта на Украине

Туск заявил о решающих 100 днях для конфликта на Украине Туск заявил о решающих 100 днях для конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским высказал мнение, что следующие 100 дней могут стать решающими для конфликта на Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским высказал мнение, что следующие 100 дней могут стать решающими для конфликта на Украине.

"Вопрос довольно очевиден: следующие 100 дней станут решающими, и шансы 50/50 ", - цитирует его газета Fakt. При этом Туск не уточнил, что именно имел в виду под этой фразой и не привел деталей.

В среду Туск и Зеленский обсудили в Люблине сотрудничество в области производства противоракет. Польские СМИ обращают внимание, что поездка Зеленского в Польшу стала первой после разразившегося в мае кризиса в отношениях между двумя странами. Он был спровоцирован решением Зеленского присудить имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В качестве реакции президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Зеленского высшую государственную награду республики - орден Белого орла.

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Теги:
#вопрос
#украина
#туск
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