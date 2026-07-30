World Boxing допустила российских спортсменов с национальной символикой

World Boxing отменила ограничения в отношении российских спортсменов, разрешив им выступать на международных турнирах под национальной символикой. Соответствующее сообщение разместил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

World Boxing отменила ограничения в отношении российских спортсменов, разрешив им выступать на международных турнирах под национальной символикой. Соответствующее сообщение разместил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

В марте исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. В апреле россиян допустили до участия в турнирах в нейтральном статусе.

"World Boxing допустила наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях. Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство Федерации бокса России открывает отечественным боксерам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл", - указал российский министр.

В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Позднее сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing.