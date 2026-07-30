Российские войска нанесли очередные удары по портам и морским судам, использующимся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС нанесли удар по используемым в интересах ВСУ портам и судам
30 июля 2026 / 21:44
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские войска нанесли очередные удары по портам и морским судам, использующимся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что в течение дня ВС РФ продолжили атаковать объекты.
Кроме того, ВС РФ поразили четыре сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ в портах Одесса и Южный, а также на переходе морем (южнее н. п. Одесса), указали в МО РФ.
"В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками поражены: перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области", - добавили в российском оборонном ведомстве.
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