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Российские ВС нанесли удар по используемым в интересах ВСУ портам и судам

Российские ВС нанесли удар по используемым в интересах ВСУ портам и судам Российские ВС нанесли удар по используемым в интересах ВСУ портам и судам

Российские войска нанесли очередные удары по портам и морским судам, использующимся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска нанесли очередные удары по портам и морским судам, использующимся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что в течение дня ВС РФ продолжили атаковать объекты.

Кроме того, ВС РФ поразили четыре сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ в портах Одесса и Южный, а также на переходе морем (южнее н. п. Одесса), указали в МО РФ.

"В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками поражены: перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области", - добавили в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#порты
#всу
#удар
#суда
#вс рф
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