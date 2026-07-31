Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 июля 2026 / 12:43
КОТИРОВКИ
USD
31/07
79.8573
EUR
31/07
90.8776
Новости часа
Онищенко выступил против идеи введения выходного дня 1 сентября NYP: Трамп может согласиться на переговоры с Ираном при условии прекращения огня
Москва
31 июля 2026 / 12:43
Котировки
USD
31/07
currency
79.8573
0.0000
EUR
31/07
currency
90.8776
0.0000
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
30 июля 2026 / 12:06
Военный эксперт Кнутов: лазерное оружие станет мощным средством ПВО
Военный эксперт Кнутов: лазерное оружие станет мощным средством ПВО
30 июля 2026 / 12:01
Япония: демографический кризис нарастает
Япония: демографический кризис нарастает
30 июля 2026 / 09:01
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Иранский кризис
Политика

NYP: Трамп может согласиться на переговоры с Ираном при условии прекращения огня

NYP: Трамп может согласиться на переговоры с Ираном при условии прекращения огня NYP: Трамп может согласиться на переговоры с Ираном при условии прекращения огня

Президент США Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что исламская республика согласится на прекращение огня. Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет газета New York Post.

Президент США Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что исламская республика согласится на прекращение огня. Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет газета New York Post.

По словам источника издания, "это основа любых переговоров - они начинаются с прекращения огня, и первым пойти на него должен Тегеран". "Президент США очень четко дал понять, что хотел бы добиться сделки как можно скорее. Но если иранцы продолжат атаковать суда, американские базы и союзников США в Персидском заливе, им придется заплатить за это цену", - говорится в сообщении.

Согласно данным New York Post, стороны продолжают технические консультации и контактируют с посредниками.

В четверг официальный представитель пакистанского МИД Тахир Андраби сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта между США и Ираном продолжаются и Пакистан делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение условий исламабадского меморандума.

  • new_top
Также по теме:
30.07.2026 19:28
Родригес опровергла сообщения, что ей заранее было известно об атаке США
30.07.2026 16:32
Reuters: Нетаньяху и Трамп обсудили три сценария действий в отношении Ирана
30.07.2026 11:38
США нанесли очередную серию ударов по Ирану
29.07.2026 15:30
Посол КНР в США заверил, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии
29.07.2026 14:29
Нетаньяху назвал встречу с Трампом одной из лучших за все время
29.07.2026 10:21
Трамп отметил, что обсудил много вопросов с Зеленским и Нетаньяху
28.07.2026 21:29
Трамп хотел бы избежать атак на гражданскую инфраструктуру Ирана
28.07.2026 12:59
Президенты России и Азербайджана обсудили двустороннюю и международную повестку
28.07.2026 12:46
В США лишь 33% респондентов поддерживают удары по Ирану
28.07.2026 10:18
NY Post: Нетаньяху передаст Трампу разведданные о ядерной программе Ирана
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Военный эксперт Кнутов: лазерное оружие станет мощным средством ПВО
Военный эксперт Кнутов: лазерное оружие станет мощным средством ПВО
Япония: демографический кризис нарастает
Япония: демографический кризис нарастает
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
10:39
Онищенко выступил против идеи введения выходного дня 1 сентября
10:20
NYP: Трамп может согласиться на переговоры с Ираном при условии прекращения огня
21:44
Российские ВС нанесли удар по используемым в интересах ВСУ портам и судам
21:30
World Boxing допустила российских спортсменов с национальной символикой
21:17
Туск заявил о решающих 100 днях для конфликта на Украине
20:59
РЖД отреагировали на заявление Армении по железнодорожной концессии
20:45
IIHF продлила отстранение сборных России на 2027 год
20:31
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 335 военных
20:15
Лукашенко поблагодарил Трампа за правду о сути политики США
19:59
Меры поддержки пострадавшему от атак бизнесу представят до 10 августа
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО