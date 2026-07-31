NYP: Трамп может согласиться на переговоры с Ираном при условии прекращения огня

Президент США Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что исламская республика согласится на прекращение огня. Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет газета New York Post .

Президент США Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что исламская республика согласится на прекращение огня. Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет газета New York Post.

По словам источника издания, "это основа любых переговоров - они начинаются с прекращения огня, и первым пойти на него должен Тегеран". "Президент США очень четко дал понять, что хотел бы добиться сделки как можно скорее. Но если иранцы продолжат атаковать суда, американские базы и союзников США в Персидском заливе, им придется заплатить за это цену", - говорится в сообщении.

Согласно данным New York Post, стороны продолжают технические консультации и контактируют с посредниками.

В четверг официальный представитель пакистанского МИД Тахир Андраби сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта между США и Ираном продолжаются и Пакистан делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение условий исламабадского меморандума.