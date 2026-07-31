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Онищенко выступил против идеи введения выходного дня 1 сентября

Онищенко выступил против идеи введения выходного дня 1 сентября Онищенко выступил против идеи введения выходного дня 1 сентября

Родители 1 сентября провожают в школу в большинстве первоклассников, их поступает ежегодно около миллиона человек, ради такого количества нет смысла менять систему и вводить новый выходной. Соответствующую точку зрения изложил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Родители 1 сентября провожают в школу в большинстве первоклассников, их поступает ежегодно около миллиона человек, ради такого количества нет смысла менять систему и вводить новый выходной. Соответствующую точку зрения изложил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Старшеклассника, начиная с седьмого-восьмого класса, провожать в школу не надо, он даже стесняться будет. Что касается первоклашек, исходя из официальной статистики, в год рождается всего 1,2 млн детишек, столько примерно ежегодно идет в первые классы. И кто их ведет? Мама, а также дедушка с бабушкой, но они уже не работают. Ну вот, ради этого миллиона мы будем всю страну останавливать?" - указал он в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, школьников, разумеется, в стране больше, но даже второклассников уже провожают не всегда, не говоря о более взрослых детях. Студентов тоже провожать не принято. А для того, чтобы отвести в школу первоклассника, мать с работы и без официального выходного скорее всего отпустят, отметил он.

Ранее депутаты думской фракции "Новые люди" направили на заключение в правительство проект закона об установлении 1 сентября - Дня знаний в качестве государственного праздника.

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