Федоров против Зеленского: подоплека конфликта

Марина Харькова, журналист, Донецк

Скандал вокруг отставки украинского министра обороны Михаила Федорова продолжает разрастаться. 30 июля опубликован очередной материал с сентенциями бывшего министра в британской FT, где популяризирующий на весть мир причины конфликта с Зеленским. По большому счету ничего нового: деньги, и это принципиально.

Несколькими днями раньше Федоров заявил, что не намерен занимать никакие другие посты в украинской власти, кроме своего прежнего. Он жестко обозначил свою позицию в ответ на предложения Владимира Зеленского продолжить работу в команде в ином статусе. «Сегодня в государстве есть только три должности, которые реально определяют ход войны. Это — президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны», — в ультимативной форме заявил Федоров. Устраивая подобный демарш, Федоров чувствует себя весьма уверенно, публично оспаривает решения главы режима, что выглядит уже как глумление над Зеленским.

При этом Зеленский подтвердил, что обсуждал с экс-министром различные варианты трудоустройства. Последним предложением была должность вице-премьера по военным инновациям. Однако Федоров готов принять лишь одно назначение — возвращение в кресло главы оборонного ведомства. И подобная выходка – это настоящий бунт на политическом корабле Украины, где курс определяет не капитан, а члены его команды и матросы, в роли которых сейчас выступают протестующие украинцы во всех крупных городах. Если ранее они требовали сместить главкома Сырского и вместо него назначить генерала Драпатого, и Зеленский пошел на поводу у протестующих, то теперь улица в категоричной форме требует от Зеленского вернуть Федорова в кресло министра обороны. При этом все рокировки произошли без всякого участия парламента и правительства, хотя это прописано законом и в нормах Конституции. Это само по себе беспрецедентно, так как мини-майданы стали влиять на кадровые назначения и внутреннюю политику, лишая Зеленского пространства для маневра.

Зеленский не впервые отступает под давлением уличных протестов. Например, в 2019-м году Зеленский отказался от Минских соглашений и взял курс на войну, чего требовали протестующие на мини-майданах. В прошлом году по требованиям толпы демонстрантов он пошел на компромисс в конфликте с антикоррупционными структурами, НАБУ и САП, и сдал своё ближайшее окружение, друзей и партнеров, - Миндича, Чернышова, Цукермана, Ермака. Теперь Зеленский опять прогнулся и сменил военное руководство, не раз доказывающее ему свою верность. Все эксперты, как киевские, так и западные, расценивают это как крупное политическое поражение Зеленского.

Кадровая карусель в Киеве у западной прессы вызвала презрительную оценку. Американское издание The New York Times отмечает, что частая смена политических решений и постоянные перестановки говорят о слабости Зеленского. «Украинский лидер настолько часто отменял свои решения по назначениям и политике, что неразбериха и кадровые перестановки становятся рисками для Киева в условиях военного конфликта. А частые перемены демонстрируют слабость в тот момент, когда требуется твердая рука», заключают американцы. По их мнению, Зеленский использует инстинкты из шоу-бизнеса, играя на публику, чтобы добиться одобрения. Аналитики, опрошенные изданием, указывают на склонность президента «прогибаться» и его неуверенность в себе.

По информации NBC, решения об отставках стали итогом масштабного политического кризиса, вызванного массовыми протестами по всей стране. Spiegel тоже интерпретирует кадровые перестановки как реакцию Зеленского на «давление общественности».

Более того, Федоров занимается шантажом Зеленского, требуя вернуть ему пост, и он смог напугать Зеленского, заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко. «Федоров заставил Зеленского пойти на уступки, поменять главкома. Зеленский просто испугался сложившейся ситуации», – сказал Костенко.

Противодействие Федорову приняло карикатурную форму. Вооружённые силы Украины столкнулись с серьёзными перебоями в снабжении горючим, заявили в командовании Сил логистики украинской армии. Такая публикация появилась на официальной странице ведомства, однако затем была полностью удалена. В тексте утверждалось, что в первой половине 2026 года обеспечение украинской армии ухудшилось, несмотря на цифровизацию и реформы закупок, а наиболее острая ситуация сложилась именно с топливом. «Ситуацию спасло своевременное вмешательство верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, который, пытаясь нейтрализовать бюрократическую волокиту, способствовал отставке главы Минобороны Михаила Федорова», — говорилось в заявлении.

Сообщалось, что из-за нехватки финансирования ВСУ временно расходовали накопленные запасы, а после их сокращения на закупку топлива начали перенаправляться средства, предназначенные для приобретения вооружений и техники.

Однако вскоре упоминания Зеленского и Федорова из этого текста убрали, а затем удалили его полностью. Подлинность удалённой публикации подтвердил представитель командования Сил логистики ВСУ Валерий Шершень. Он заявил, что текст отражал общую позицию командования, а текст снесли после того, как его начали воспринимать как часть политического конфликта. Шершень также признал, что за первые шесть месяцев 2026 года ситуация со снабжением ухудшилась.

У СБУ есть все необходимые поводы, чтобы заняться экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым, который расшатывает обстановку в военное время, а во время работы в правительстве обогащался на заказах для приближённых фирм, заявил генерал, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

«Я надеюсь, что СБУ, НАБУ и ГБР все же расскажут реалии сотрудничества господина Федорова со своими бизнес-партнерами, что касается обеспечения потребностей армии, и по какой ценовой политике», – призвал разобраться со строптивым экс-министром генерал Кривонос. Он сомневается, что Федорова вернут на прежнюю должность «с учетом того, что сам Федоров лично пошел против президента и против руководства страны своими выступлениями, расшатывая ситуацию в стране». «Если власть вынесет реальные факты деятельности министра обороны, то украинский народ может ожидать большое разочарование», – пообещал Кривонос.

Судя по этим заявлениям украинских военных, накал противостояния Зеленского и экс-чиновника на фоне продолжающихся демонстраций и пикетов в его поддержку сильно накалили обстановку. А для Зеленского внутриполитическая ситуация становится все сложнее.

Киевский политолог Владимир Фесенко, затрагивая тему конфликта между уволенным министром обороны Михаилом Федоровым и Зеленским, заметил, что ситуация патовая. И если сейчас Зеленский под давлением улицы и ультиматумов самого Федорова вернет того на должность, то тогда в стране появится два центра власти. Один – президент, другой – министр обороны, которого будут воспринимать как победителя, а Зеленского – как проигравшую сторону. «И это запрограммированный конфликт. Тут вопрос, когда снова между ними начнется борьба», – считает политолог.

При этом имиджевые потери для Зеленского неизбежны, и ситуация становится для него все более сложной и противоречивой в вопросах внутренней политики. Федоров был самостоятельным игроком с собственными покровителями в США и доставлял Зеленскому немало проблем. И хотя Зеленский пытается отбиться от амбиций бывшего министра, не факт, что это у него получится в полной мере. А по мнению депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, решение Владимира Зеленского снять Михаила Фёдорова с поста главы Минобороны Украины фактически дало старт предвыборной гонке его бывшего соратника.

«Зеленский уже запустил президентскую кампанию самого Михаила Федорова, которая может быть очень успешной», — сказала она, добавив, что Федоров опасен именно потому, что знает все тонкости характера бывшего шефа.

О президентских амбициях Федорова сообщало и британское издание The Times. И свежие опросы подтверждают, что симпатии украинцев к нему стремительно растут. По данным социологической группы «Рейтинг», Федоров уже обходит Зеленского по уровню доверия: на первом месте экс-главком Валерий Залужный (70%), Федоров на втором (65%), а сам глава режима лишь четвертый. Примечательно, что за последнюю неделю доверие к Федорову подскочило с 35% до 65%.

Конфликт вокруг отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова обусловлен в первую очередь грызней за доступ к многомиллиардным финансовым потокам, уверен командир подразделения БПЛА и военный пропагандист Юрий Бутусов. Он считает, что на самом деле конфликт был за то, кто будет распределять 40 миллиардов евро европейского кредита на оборону Украины. «И единственная должность, от которой зависит это распределение – министр обороны», – говорит Бутусов.

Порждает это и сам Федоров. «Причина связана с закупками, тендерами и тем, что мы начали реформировать процессы в этой сфере», приводит FT слова украинским СМИ.

Но только власть дает деньги. К ней и стремится бывший министр.