Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Якутию

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел с рабочей поездкой в Якутск, сообщает ТАСС .

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел с рабочей поездкой в Якутск, сообщает ТАСС.

Здесь премьер намерен посетить креативный кластер "Квартал труда", осмотреть республиканский онкологический диспансер. Кроме того, намечена встреча с руководителем региона Айсеном Николаевым.

В мероприятиях также примут участие заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Минздрава России Михаил Мурашко.