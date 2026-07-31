Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел с рабочей поездкой в Якутск, сообщает ТАСС.
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Политика
Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
31 июля 2026 / 10:59
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел с рабочей поездкой в Якутск, сообщает ТАСС.
Здесь премьер намерен посетить креативный кластер "Квартал труда", осмотреть республиканский онкологический диспансер. Кроме того, намечена встреча с руководителем региона Айсеном Николаевым.
В мероприятиях также примут участие заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Минздрава России Михаил Мурашко.
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