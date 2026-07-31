В Париже открывается чемпионат Европы по водным видам спорта

В столице Франции в пятницу открывается чемпионат Европы по водным видам спорта. Турнир завершится 16 августа.

В столице Франции в пятницу открывается чемпионат Европы по водным видам спорта. Турнир завершится 16 августа.

В программу включены соревнования по плаванию в крытом бассейне, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу. Всего будет разыграно 80 комплектов наград.

Впервые за пять лет на чемпионате Европы по водным видам спорта выступят спортсмены из России. В 2021 году на турнире в Будапеште они выиграли общекомандный зачет, завоевав 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. Россияне будут участвовать в нейтральном статусе.