В столице Франции в пятницу открывается чемпионат Европы по водным видам спорта. Турнир завершится 16 августа.
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Спорт
В Париже открывается чемпионат Европы по водным видам спорта
31 июля 2026 / 11:21
© Егор Алеев/ ТАСС
В столице Франции в пятницу открывается чемпионат Европы по водным видам спорта. Турнир завершится 16 августа.
В программу включены соревнования по плаванию в крытом бассейне, прыжкам в воду, синхронному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу. Всего будет разыграно 80 комплектов наград.
Впервые за пять лет на чемпионате Европы по водным видам спорта выступят спортсмены из России. В 2021 году на турнире в Будапеште они выиграли общекомандный зачет, завоевав 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. Россияне будут участвовать в нейтральном статусе.
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