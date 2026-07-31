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Экономика

Маск считает, что бюджет Испании может не справиться с наплывом мигрантов

Маск считает, что бюджет Испании может не справиться с наплывом мигрантов Маск считает, что бюджет Испании может не справиться с наплывом мигрантов

Американский миллиардер Илон Маск подверг критике миграционную политику Мадрида, отметив, что расходы на нелегальных мигрантов могут истощить бюджет королевства.

Американский миллиардер Илон Маск подверг критике миграционную политику Мадрида, отметив, что расходы на нелегальных мигрантов могут истощить бюджет королевства.

"Весь бюджет Испании будет уничтожен нелегальными мигрантами. Это элементарная математика: Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, обеспечивающие уровень жизни выше, чем у 90% населения Земли, и тем самым создает мощный стимул для переезда в Испанию 90% населения планеты, а это почти 7 млрд человек", - указал он в соцсети X.

По данным испанских СМИ, за минувшую неделю свыше 1,5 тыс. мигрантов вплавь добрались до Сеуты из Марокко, другие преодолели это расстояние по суше. На фоне кризиса испанские власти решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте.

Ожидается, что в пятницу в Сеуту должны прибыть председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для нее одной из основных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко возведен высокий забор с колючей проволокой.

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Теги:
#наплыв
#маск
#испания
#бюджет
#мигранты
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