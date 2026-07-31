Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 31 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,53% и торговались на уровне 2 198,18 и 866,38 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 3,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,71 рубля.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи составлял 2 201,92 пункта (-0,36%), индекс РТС находился на уровне 868,61 пункта (-0,36%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,74 рубля (-0,4 копейки).