Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 31 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.
Трамп опять вспомнил о Газе
31 июля 2026 / 14:07
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
31 июля 2026 / 13:27
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
30 июля 2026 / 12:06
Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
31 июля 2026 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 31 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,53% и торговались на уровне 2 198,18 и 866,38 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 3,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,71 рубля.
К 10:25 мск индекс Мосбиржи составлял 2 201,92 пункта (-0,36%), индекс РТС находился на уровне 868,61 пункта (-0,36%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,74 рубля (-0,4 копейки).
Теги:
Также по теме:
31.07.2026 12:57В России увеличатся страховые пенсии по потере кормильца
30.07.2026 14:14Цена золота на Comex впервые с 22 июля поднялась выше $4 150
30.07.2026 11:58Российский рынок акций растет на открытии торгов
29.07.2026 17:57Цена золота впервые с 20 июля опустилась ниже $4 тыс.
29.07.2026 16:59Новак дал поручение продолжить контроль за ценами на топливо
29.07.2026 14:44Стоимость нефти Brent растет более чем на 5%
29.07.2026 11:59Российский рынок акций растет на открытии торгов
Актуально