В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей

Зарплата учителей должна быть в два раза больше средней заработной платы по региону, при этом 70% должен составлять оклад. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Зарплата учителей должна быть в два раза больше средней заработной платы по региону, при этом 70% должен составлять оклад. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Зарплата каждого учителя должна быть равна 200% средней зарплаты по субъекту РФ. Причем оклад должен составлять не менее 70%, а уже все остальное надбавки", - указал он в беседе с ТАСС.

Миронов отметил, что сегодня средняя зарплата в России, согласно данным Росстата, составляет порядка 110 тыс. рублей. "Но большинство учителей даже близко не получают этой суммы, а если и получают, то только благодаря переработкам!" - обратил внимание он.

Вместе с тем, по словам политика, необходимо отразить в законе право учителей на жилье: либо первоочередное предоставление служебного жилья, либо льготная ипотека, субсидии, компенсации в сельской местности и другие программы.

"У учителей должно быть право на сокращенную рабочую неделю, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, обязательное государственное личное страхование. Принципиально важно - право на досрочную пенсию", - подчеркнул парламентарий.