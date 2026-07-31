Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 июля 2026 / 14:16
КОТИРОВКИ
USD
31/07
79.8573
EUR
31/07
90.8776
Новости часа
Трамп опять вспомнил о Газе Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Москва
31 июля 2026 / 14:16
Котировки
USD
31/07
currency
79.8573
0.0000
EUR
31/07
currency
90.8776
0.0000
Трамп опять вспомнил о Газе
Трамп опять вспомнил о Газе
31 июля 2026 / 14:07
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
31 июля 2026 / 13:27
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
30 июля 2026 / 12:06
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Образование / Политика и религия
Экономика

В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей

В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей

Зарплата учителей должна быть в два раза больше средней заработной платы по региону, при этом 70% должен составлять оклад. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Зарплата учителей должна быть в два раза больше средней заработной платы по региону, при этом 70% должен составлять оклад. Такое мнение выразил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Зарплата каждого учителя должна быть равна 200% средней зарплаты по субъекту РФ. Причем оклад должен составлять не менее 70%, а уже все остальное надбавки", - указал он в беседе с ТАСС.

Миронов отметил, что сегодня средняя зарплата в России, согласно данным Росстата, составляет порядка 110 тыс. рублей. "Но большинство учителей даже близко не получают этой суммы, а если и получают, то только благодаря переработкам!" - обратил внимание он.

Вместе с тем, по словам политика, необходимо отразить в законе право учителей на жилье: либо первоочередное предоставление служебного жилья, либо льготная ипотека, субсидии, компенсации в сельской местности и другие программы.

"У учителей должно быть право на сокращенную рабочую неделю, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, обязательное государственное личное страхование. Принципиально важно - право на досрочную пенсию", - подчеркнул парламентарий.

  • new_top
Теги:
#повышение
#зарплата
#учителя
#госдума
Также по теме:
30.07.2026 10:58
В Госдуме призвали предоставлять бесплатное питание всем школьникам
30.06.2026 18:31
Лукашенко рад, что его сын получил диплом биотехнолога Пекинского университета
29.06.2026 14:59
Brand Analytics: репетиторы превратились в одну из обязательных статей расходов семей
24.01.2025 15:23
Президент РФ прибыл в МГУ
18.10.2024 19:35
Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году запланирован с 23 мая по 4 июля
16.10.2024 19:02
Обязательный ЕГЭ по специальности учителя будет введен с 2026 года
03.10.2024 17:22
Путин: образовательный процесс должен соответствовать запросам XXI века
02.10.2024 17:39
Володин: выбор профессии учителя является миссией
23.09.2024 20:33
Путин поручил рассмотреть увеличение выплаты по программе "Земский учитель"
19.09.2024 11:22
Президент выделил 1 млрд рублей на конкурс грантов родительским комитетам школ
Трамп опять вспомнил о Газе
Трамп опять вспомнил о Газе
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
12:57
В России увеличатся страховые пенсии по потере кормильца
12:45
Трамп "не уверен", передадут ли США Киеву лицензию на боеприпасы для Patriot
12:27
LADBible: в Индонезии семиметровый питон проглотил мужчину
12:15
В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:40
Маск считает, что бюджет Испании может не справиться с наплывом мигрантов
11:21
В Париже открывается чемпионат Европы по водным видам спорта
10:59
Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
10:39
Онищенко выступил против идеи введения выходного дня 1 сентября
10:20
NYP: Трамп может согласиться на переговоры с Ираном при условии прекращения огня
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО