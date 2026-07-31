Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение

Совет Безопасности (СБ) ООН провел 30 июля первый раунд предварительного голосования по кандидатурам на пост следующего генерального секретаря всемирной организации. Об этом сообщил журналистам в штаб-квартире всемирной организации постоянный представитель Демократической Республики Конго Зенон Нгай Муконго, чья страна в июле исполняет функции председателя Совбеза.

"Прошел первый раунд предварительного голосования. Кандидаты будут уведомлены о результатах через постоянных представителей выдвинувших их стран. Председатель Генеральной Ассамблеи также будет проинформирован о том, что голосование было проведено", - сказал он.

Конголезский постпред отметил, что в бюллетенях для голосования члены Совбеза в отношении кандидатов должны были выбирать из трех вариантов: "поощряется", "не рекомендуется" и "нет мнения".

Дата следующего раунда голосования пока не определена, она будет согласована при председательстве Дании в Совете Безопасности в августе.

Как считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, следующий генсек ООН, кто бы им ни стал, не сможет в одиночку урегулировать конфликт на Украине, однако может сыграть важную роль в том, чтобы помочь разрешить украинский кризис. "Не думаю, что он или она будет именно тем, кто урегулирует его (конфликт на Украине), но, безусловно, может сыграть важную роль в помощи его разрешению. Это касается не только Украины, но и многих других кризисов", - сказал он журналистам. Глава российского постпредства добавил, что нынешнее руководство всемирной организации не может играть подобной роли.

Сейчас на пост генсека претендуют семь человек. Это гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека в 2018-2022 годах Мишель Бачелет и бывший президент Сенегала Маки Саль, экс-министр иностранных дел и бывший министр обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт, и экс-постпред Уганды при ООН Олара Отунну.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ООН теряет свою значимость, а миру необходима организация, которая реально работает. "Нам нужна ООН, которая реально работает. Одна из главных опасностей состоит в том, что ООН продолжает скатываться к утрате значимости - превращаться в площадку для заявлений без реального вклада в решение международных проблем", - заявил он журналистам в Национальном пресс-клубе Японии. Гросси подчеркнул, что при нем МАГАТЭ продемонстрировало, что "международные, многосторонние инструменты существуют и способны решать некоторые из наиболее острых" проблем. "Именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру: убежден, что этот опыт можно экстраполировать на ООН в целом", - пояснил он.

Глава МАГАТЭ также отметил, что его работа свела его со всеми мировыми лидерами. "Я знаю их, они знают меня. Думаю, это хорошая основа для того, чтобы вместе выстраивать новое руководство и возобновить подлинную приверженность ООН, которая действительно будет присутствовать там, где нужно, и решать международные проблемы", - заключил он.

"Если Гросси станет главой ООН, то я уверен, что наше правительство, министерство иностранных дел с ним наладят конструктивное взаимодействие", - сказал глава Росатома Алексей Лихачев в комментарии журналисту Life.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев не стал давать точного прогноза по результатам выборов нового Генсека ООН. По его словам, «обычно всегда выбирали нейтрального к СССР и США генсека. После развала двухполярной системы выборы стали менее предсказуемы, хотя все-таки кандидат с поддержкой США проходил легче. Так что у Рафаэля Гросси есть шансы победить».

По словам эксперта, «что касается того, реформируема ли сейчас ООН в принципе, то если рассуждать о том, что можно ли ее сломать и построить новую, то ответ «да». Но если рассуждать, а кому это нужно, то вряд ли. Россия боится потерять место в СБ ООН, и совершенно обоснованно потому, что СБ ООН - единственный орган, через который можно как-то поддерживать равновесие в международных отношениях с соответствии с правом, которое американцы с радостью нарушают. Американцы тоже в принципе не хотят развала ООН потому, что сейчас они там доминируют. Китайцам не столь важен сам институт ООН, но и необходимости ломать его у них тоже нет. Я думаю, что сейчас самая антиооновская сила - это Европа, которая очень хочет все построить по-другому, но не вполне понятно, как. Поэтому реформы, скорее всего не будет. И что, собственно, реформировать? Предоставить права Генеральной Ассамблее, но тогда эта говорильня пережует все что угодно. Отменить особые полномочия стран-основателей? Но тогда это будет уже не ООН. Единственное, что может быть в перспективе - это увеличение числа членов СБ ООН. Но на это потребуется время и череда согласований».