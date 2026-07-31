Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 июля 2026 / 14:16
КОТИРОВКИ
USD
31/07
79.8573
EUR
31/07
90.8776
Новости часа
Трамп опять вспомнил о Газе Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Москва
31 июля 2026 / 14:16
Котировки
USD
31/07
currency
79.8573
0.0000
EUR
31/07
currency
90.8776
0.0000
Трамп опять вспомнил о Газе
Трамп опять вспомнил о Газе
31 июля 2026 / 14:07
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
31 июля 2026 / 13:27
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
30 июля 2026 / 12:06
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Многополярный мир
Общество

LADBible: в Индонезии семиметровый питон проглотил мужчину

LADBible: в Индонезии семиметровый питон проглотил мужчину LADBible: в Индонезии семиметровый питон проглотил мужчину

Семиметровый питон проглотил 35-летнего Хасима Лумбесси, возвращавшегося ночью домой в провинции Северная Малуку. Об этом информировал портал LADBible.

Семиметровый питон проглотил 35-летнего Хасима Лумбесси, возвращавшегося ночью домой в провинции Северная Малуку. Об этом информировал портал LADBible.

Как сообщил порталу начальник полиции Сула Хандрес, мужчина вышел из бара примерно в 3 часа ночи в состоянии алкогольного опьянения и отправился в одиночку домой через лес. По дороге на него напал питон, укусив за ногу. Затем гигантская змея обвилась вокруг жертвы и проглотила ее целиком.

Отмечается, что в лесу были обнаружены рюкзак, сумка и обувь рядом со следами крови на земле. Позднее спасательные службы нашли питона с неестественными пропорциями, в результате вскрытия которого было обнаружено тело Лумбесси.

  • new_top
Теги:
#питон
#мужчина
#индонезия
Также по теме:
30.07.2026 18:44
Протасевич: Белоруссия предупредила Польшу о покушении на детей Тихановской
30.07.2026 15:17
Туск до завершения экспертизы назвал обнаруженную в Польше ракету российской
29.07.2026 21:30
Джаред Лето назвал ложными обвинения в сексуализированном насилии
29.07.2026 19:15
Посольство РФ в Таиланде контактирует с властями по поводу исчезновения россиян
29.07.2026 18:30
USA Today: во Флориде в один день казнили двух заключенных впервые за 62 года
29.07.2026 17:46
Би-би-си: Джареда Лето подозревают в сексуализированном насилии
27.07.2026 21:15
Мерц: теракт на ЛГБТ-параде в Берлине стал "покушением на либеральные ценности"
27.07.2026 13:45
За последние два месяца при восхождении на Эльбрус погибли 11 человек
24.07.2026 19:30
В Кирове жертвами атаки на предприятие стали шесть человек
24.07.2026 12:30
KIRO7: в штате Вашингтон потерпел крушение самолет с 10 людьми
Трамп опять вспомнил о Газе
Трамп опять вспомнил о Газе
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
12:57
В России увеличатся страховые пенсии по потере кормильца
12:45
Трамп "не уверен", передадут ли США Киеву лицензию на боеприпасы для Patriot
12:27
LADBible: в Индонезии семиметровый питон проглотил мужчину
12:15
В Госдуме предложили повысить зарплаты учителей
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:40
Маск считает, что бюджет Испании может не справиться с наплывом мигрантов
11:21
В Париже открывается чемпионат Европы по водным видам спорта
10:59
Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
10:39
Онищенко выступил против идеи введения выходного дня 1 сентября
10:20
NYP: Трамп может согласиться на переговоры с Ираном при условии прекращения огня
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО