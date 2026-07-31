LADBible: в Индонезии семиметровый питон проглотил мужчину

Семиметровый питон проглотил 35-летнего Хасима Лумбесси, возвращавшегося ночью домой в провинции Северная Малуку. Об этом информировал портал LADBible .

Семиметровый питон проглотил 35-летнего Хасима Лумбесси, возвращавшегося ночью домой в провинции Северная Малуку. Об этом информировал портал LADBible.

Как сообщил порталу начальник полиции Сула Хандрес, мужчина вышел из бара примерно в 3 часа ночи в состоянии алкогольного опьянения и отправился в одиночку домой через лес. По дороге на него напал питон, укусив за ногу. Затем гигантская змея обвилась вокруг жертвы и проглотила ее целиком.

Отмечается, что в лесу были обнаружены рюкзак, сумка и обувь рядом со следами крови на земле. Позднее спасательные службы нашли питона с неестественными пропорциями, в результате вскрытия которого было обнаружено тело Лумбесси.