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Политика

Трамп "не уверен", передадут ли США Киеву лицензию на боеприпасы для Patriot

Трамп "не уверен", передадут ли США Киеву лицензию на боеприпасы для Patriot Трамп "не уверен", передадут ли США Киеву лицензию на боеприпасы для Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, передадут ли американские власти Украине лицензию на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, передадут ли американские власти Украине лицензию на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.

"Мы обсуждаем этот вопрос", - сказал он в интервью газете Financial Times. "Это очень необычные вооружения, нам нужно проявлять некоторую осторожность в том, кому мы выдаем лицензии. Мы, фактически, не выдаем лицензии на оборудование", - отметил Трамп. Согласно публикации, он сказал, что "не уверен", сделают ли это Соединенные Штаты.

По данным издания, "Трамп заявил, что не решил, позволит ли он Украине производить ракеты-перехватчики для Patriot, и усомнился в том, что Вашингтон даст согласие по одному из главных вопросов для Киева".

Ранее президент США заявлял о готовности передать Украине лицензию на производство комплексов Patriot.

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Теги:
#трамп
#patriot
#лицензия
#сша
#украина
#боеприпасы
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