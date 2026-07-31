В России увеличатся страховые пенсии по потере кормильца

В России с 1 августа вырастут страховые пенсии по потере кормильца у граждан в случае, если ранее на лицевой счет кормильца поступили неучтенные страховые взносы от работодателя. Соответствующее сообщение размещено в канале Социального фонда России в "Макс" .

В России с 1 августа вырастут страховые пенсии по потере кормильца у граждан в случае, если ранее на лицевой счет кормильца поступили неучтенные страховые взносы от работодателя. Соответствующее сообщение размещено в канале Социального фонда России в "Макс".

"Страховые пенсии по потере кормильца также вырастут, если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя", - следует из сообщения.

Как отмечается, размер такой пенсии зависит от заработка человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата.

Кроме того, увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров. Соцфонд в беззаявительном порядке проведет пересчет страховых пенсий по старости и инвалидности работавших в 2025 году пенсионеров и перечислит увеличенную выплату в соответствии со стандартным графиком.