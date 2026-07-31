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Безопасность

Трамп опять вспомнил о Газе

Трамп опять вспомнил о Газе Трамп опять вспомнил о Газе

Президент США Дональд Трамп заявил 30 июля о достижении договоренности, предусматривающей полное разоружение формирований радикального палестинского движения ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп заявил 30 июля о достижении договоренности, предусматривающей полное разоружение формирований радикального палестинского движения ХАМАС.

"Сегодня Совет мира достиг договоренности исторического масштаба о полном разоружении ХАМАС и всех других вооруженных группировок в секторе Газа. Это огромный шаг к обеспечению прочного мира и безопасности", - написал американский лидер в свеей соцсети Truth.

Президент также заявил, что: "эта договоренность будет выполняться поэтапно, что будет тщательно спланировано. Когда разоружение будет завершено, израильские силы будут выведены, а международные стабилизационные силы будут взаимодействовать с палестинской полицией для обеспечения безопасности сектора Газа как для его жителей, так и для соседей".

По словам президента США, "договоренность является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы сектором Газа, наконец, руководило новое палестинское правительство, которое будет тесно взаимодействовать с Советом мира, чтобы помочь палестинцам". "В то же время Израиль обретет ту безопасность, которой заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве плацдарма для террористических атак", - полагает американский лидер.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков отмечает, что «разговоры о разоружении ХАМАС звучат достаточно наивно потому, что пока ХАМАС совершенно не готов отказываться от контроля над Газой. Возникает также вопрос, а с кем вести переговоры, если руководство этой организации было ликвидировано, есть ли у ХАМАС централизованное командование и может ли оно на что-то повлиять? Поэтому они вряд ли полностью разоружаться. Да, они могут это сделать символически, но вряд ли они пойдут на серьезные уступки, тем более, что пока Израиль не смотря на все усилия не может одержать полную победу. Поэтому заявления Трампа надо делить на два или на три, особенно, когда это касается Ближнего Востока. У него свое понимание, что обещают стороны, а в реальности ситуация на земле такая, что никто от оружия и от возможности сопротивляться не откажется.  И никто никому не доверяет. Ни Израиль ХАМАС, ни ХАМАС Израилю, и такая же точно ситуация с «Хезбаллой» в Ливане. Поэтому все заявления Трампа просто самопиар».  

Эксперт также обратил внимание на то, что «пока никаких четких указаний на вывод Израилем войск из Газы нет. Похоже, что Израиль после терактов октября 2023 года никогда полностью не откажется от контроля над Газой, по крайне мере до тех пор, пока есть хоть какие-то остатки ХАМАС на этой территории. Тем более, что неофициальная позиция нынешней администрации Нетаньяху примерно следующая - пока ХАМАС не будет полностью нейтрализован, военные силы никто из Газы не выведет».       

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Теги:
#трамп
#хамас
#газа
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