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Безопасность

Российские ВС установили контроль над 12 населенными пунктами

Российские ВС установили контроль над 12 населенными пунктами Российские ВС установили контроль над 12 населенными пунктами

Подразделения российских сил за неделю освободили семь населенных пунктов в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), включая Стенки за минувшие сутки, и установили контроль над пятью - в Сумской и Харьковской областях, в том числе над Веровкой за сутки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Подразделения российских сил за неделю освободили семь населенных пунктов в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), включая Стенки за минувшие сутки, и установили контроль над пятью - в Сумской и Харьковской областях, в том числе над Веровкой за сутки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. Вчера решительными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Стенки ДНР. На прошедшей неделе подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское ДНР. В течение недели активными действиями подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#населенные пункты
#контроль
#вс рф
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