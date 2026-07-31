Италия готова отказаться от Шенгена с Испанией из-за ситуации с мигрантами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией о свободном пересечении границы из-за наплыва нелегальных мигрантов в испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией о свободном пересечении границы из-за наплыва нелегальных мигрантов в испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки.

"Кадры из Сеуты шокируют и еще раз подтверждают, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан, в том числе таким, как приостановка действия Шенгенской зоны с Испанией", - указала она в своих соцсетях.

По данным испанских СМИ, за последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов вплавь добрались до Сеуты из Марокко, другие преодолели эту дистанцию по суше. Согласно другой информации, порядка 20 тыс. человек могли попасть в автономный город. Пока число прибывших не называется. На фоне кризиса испанские власти решили привлечь военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте.

Ожидается, что в пятницу Сеуту посетят председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для нее одной из основных. С целью контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко возведен высокий забор с колючей проволокой. Нынешнее итальянское правительство определяет своим приоритетом борьбу с нелегальной миграцией.