Азербайджан и Киргизия подписали Договор о союзнических отношениях

Азербайджан и Киргизия официально закрепили союзнический характер двусторонних отношений. Соответствующий документ был подписан в Чолпон-Ате по итогам госвизита президента Ильхама Алиева в Киргизию, информировала пресс-служба азербайджанского лидера.

Азербайджан и Киргизия официально закрепили союзнический характер двусторонних отношений. Соответствующий документ был подписан в Чолпон-Ате по итогам госвизита президента Ильхама Алиева в Киргизию, информировала пресс-служба азербайджанского лидера.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Киргизии Садыр Жапаров приняли участие в церемонии обмена документами, подписанными между двумя странами, в числе которых - Договор о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой", - следует из сообщения.

Кроме того, стороны обменялись пакетом межправительственных и межведомственных документов. В их числе - дополнительное соглашение о внесении изменений в договор о создании Азербайджано-киргизского фонда развития от 2022 года, соглашение о международном автомобильном сообщении, меморандум о сотрудничестве в области грузоперевозок, судоходства и судостроения, а также меморандум о поставках нефтепродуктов и дорожная карта энергетического сотрудничества на 2026-2028 годы.

Подписаны также дорожная карта по реализации двусторонней программы сотрудничества на 2024-2029 годы, меморандумы о взаимодействии между статистическими ведомствами, органами кибербезопасности, центробанком Азербайджана и киргизским финансовым регулятором, а также соглашение о сотрудничестве между золотодобывающими компаниями AzerGold и "Кыргызалтын".

Отдельным блоком подписаны меморандумы об установлении побратимских связей между городами двух республик: Шуша - Чолпон-Ата, Габала - Каракол и Гянджа - Ош.