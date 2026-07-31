Число погибших при землетрясении в Японии достигло 35

Число жертв землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии увеличилось до 35, еще более 120 человек пострадали. Соответствующие данные приводят власти префектуры.

Число жертв землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии увеличилось до 35, еще более 120 человек пострадали. Соответствующие данные приводят власти префектуры.

Уточняется, что по меньшей мере 5,3 тыс. жилых домов в префектуре Кумамото остаются без электроснабжения, еще порядка 80 тыс. - без водоснабжения.

Произошедшее 28 июля землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в Японии за последние годы. В ликвидации последствий землетрясения задействованы, помимо спасательных и профильных служб, около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны Японии.