Мишустин встретился с главой Якутии Николаевым

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в Якутске, сообщает ТАСС .

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в Якутске, сообщает ТАСС.

В настоящее время Мишустин находится в Якутии с рабочей поездкой.

Ранее премьер посетил креативный кластер "Квартал труда", побывал в республиканском онкологическом диспансере.