Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в Якутске, сообщает ТАСС.
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Политика
Мишустин встретился с главой Якутии Николаевым
31 июля 2026 / 14:13
© Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в Якутске, сообщает ТАСС.
В настоящее время Мишустин находится в Якутии с рабочей поездкой.
Ранее премьер посетил креативный кластер "Квартал труда", побывал в республиканском онкологическом диспансере.
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