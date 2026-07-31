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Политика

Мишустин встретился с главой Якутии Николаевым

Мишустин встретился с главой Якутии Николаевым Мишустин встретился с главой Якутии Николаевым

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в Якутске, сообщает ТАСС.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в Якутске, сообщает ТАСС.

В настоящее время Мишустин находится в Якутии с рабочей поездкой.

Ранее премьер посетил креативный кластер "Квартал труда", побывал в республиканском онкологическом диспансере.

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#николаев
#встреча
#глава
#якутия
#мишустин
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