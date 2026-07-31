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Китай намерен активизировать применение беспилотных технологий в армии

Китай намерен активизировать применение беспилотных технологий в армии Китай намерен активизировать применение беспилотных технологий в армии

Китай намерен активизировать применение беспилотных и интеллектуальных технологий в военной сфере и будет поэтапно выстраивать интеллектуализированную военную систему. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе коллективной учебы Политбюро ЦК КПК по вопросам модернизации национальной обороны и вооруженных сил.

Китай намерен активизировать применение беспилотных и интеллектуальных технологий в военной сфере и будет поэтапно выстраивать интеллектуализированную военную систему. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе коллективной учебы Политбюро ЦК КПК по вопросам модернизации национальной обороны и вооруженных сил.

"Необходимо усилить военное применение беспилотных интеллектуальных технологий и поэтапно создать интеллектуализированную военную систему", - сказал он, передает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что боеспособность остается главным ориентиром и критерием модернизации армии. Он призвал развивать сетевые информационные системы, совершенствовать интеграцию боевых возможностей, проводить проверки в условиях, приближенных к реальным, и усиливать боевую подготовку.

Кроме того, китайский лидер потребовал углублять борьбу с коррупцией и совершенствовать систему контроля за крупными военными проектами.

В период 15-й пятилетки Китаю предстоит в установленные сроки выполнить цели к столетию Народно-освободительной армии Китая и добиться решающего прогресса на пути к базовой модернизации национальной обороны и вооруженных сил, добавил он.

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Теги:
#китай
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#армия
#армия
#китай
#беспилотные технологии
#применение
#беспилотные технологии
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