Роспотребнадзор рассказал, когда следует делать прививку от гриппа

Сделать прививку от гриппа необходимо в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел выработаться до начала эпидподъема. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС .

Сделать прививку от гриппа необходимо в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел выработаться до начала эпидподъема. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"Прививаться нужно в сентябре-октябре, поскольку иммунитет формируется в течение двух-трех недель после вакцинации, и важно, чтобы он успел сформироваться до начала сезонного эпидподъема заболеваемости", - следует из сообщения.

Отмечается, что прививочная кампания против гриппа в России традиционно открывается в начале сентября. Тогда же начнутся поставки вакцин в регионы. При этом рекомендуется уже сегодня принять меры, чтобы снизить риск заражения в начале сезона.

"Укрепляйте иммунитет. Сбалансированное питание, регулярная физическая активность, полноценный сон (7-9 часов) и управление стрессом помогают организму эффективнее противостоять инфекциям. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки с мылом не менее 20 секунд - после улицы, общественного транспорта и перед едой. Если нет возможности помыть, используйте антисептик. Старайтесь не касаться грязными руками лица - глаз, носа, рта", - указали в ведомстве.