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Политика

Боррель ответил на заявление Италии о приостановке Шенгена с Испанией

Боррель ответил на заявление Италии о приостановке Шенгена с Испанией Боррель ответил на заявление Италии о приостановке Шенгена с Испанией

Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ни одно государство сообщества не может в одностороннем порядке исключить другую страну из Шенгенского соглашения или приостановить ее участие в нем.

Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ни одно государство сообщества не может в одностороннем порядке исключить другую страну из Шенгенского соглашения или приостановить ее участие в нем.

"Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не может в одностороннем порядке приостанавливать участие другого государства в Шенгенской зоне. Такой возможности просто не существует в правовой структуре ЕС", - указал он в соцсети Х, комментируя заявления руководства Италии о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией о свободном пересечении границы из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту.

Некоторое время назад глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вызвал посла Италии после слов итальянского коллеги Антонио Таяни о намерении приостановить действие Шенгенского соглашения.

По данным испанских СМИ, тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Как сообщает радиостанция Cadena SER, в Сеуту за последние сутки могли попасть 49 тыс. нелегалов. При этом по меньшей мере 19 человек погибли, пытаясь добраться до города.

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Теги:
#приостановка
#испания
#шенген
#италия
#боррель
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