В Анапе 100 пляжей получили разрешение на начало сезона, еще 12 проходят экспертизу. Об этом сообщается в канале правительства РФ в "Максе".
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Общество
На открытие сезона в Анапе получили разрешение 100 пляжей
31 июля 2026 / 15:16
© Максим Чурусов/ ТАСС
В Анапе 100 пляжей получили разрешение на начало сезона, еще 12 проходят экспертизу. Об этом сообщается в канале правительства РФ в "Максе".
"Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.
На нынешнем этапе продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
Осуществляется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не выявлено.
К ликвидации последствий привлечены 756 человек и 188 единиц техники.
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