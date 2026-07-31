На открытие сезона в Анапе получили разрешение 100 пляжей

В Анапе 100 пляжей получили разрешение на начало сезона, еще 12 проходят экспертизу. Об этом сообщается в канале правительства РФ в "Максе" .

В Анапе 100 пляжей получили разрешение на начало сезона, еще 12 проходят экспертизу. Об этом сообщается в канале правительства РФ в "Максе".

"Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.

На нынешнем этапе продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

Осуществляется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не выявлено.

К ликвидации последствий привлечены 756 человек и 188 единиц техники.