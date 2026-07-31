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B.T.: датская принцесса Изабелла не будет получать зарплату за службу в армии

B.T.: датская принцесса Изабелла не будет получать зарплату за службу в армии B.T.: датская принцесса Изабелла не будет получать зарплату за службу в армии

Датская принцесса Изабелла в августе начнет проходить 11-месячную службу в армии в Гвардейском гусарском полку в Слагельсе на юго-западе острова Зеландия. Как сообщило издание B.T., ссылаясь на пресс-службу королевского дома, она отказалась от зарплаты и довольствия.

Датская принцесса Изабелла в августе начнет проходить 11-месячную службу в армии в Гвардейском гусарском полку в Слагельсе на юго-западе острова Зеландия. Как сообщило издание B.T., ссылаясь на пресс-службу королевского дома, она отказалась от зарплаты и довольствия.

Обычное содержание военнообязанного в ходе прохождения службы составляет около $1,38 тыс. Служба принцессы Изабеллы будет состоять из двух частей: в течение первых пяти месяцев она будет получать базовую подготовку, еще шесть - нести обычную службу.

Хотя принцессе исполнилось 19 лет, апанаж она не получает. В 2016 году королевский дом решил, что такое содержание должен получать только ее старший брат, наследный принц Кристиан, и то лишь тогда, когда обзаведется собственным домом и личным персоналом. Во время прохождения службы в том же полку, где будет служить принцесса, он также не получал армейской зарплаты и довольствия.

В июне принц Кристиан получил звание второго лейтенанта и в рамках программы офицерской подготовки продолжит службу в Королевской лейб-гвардии. В этом же полку служил и их отец, король Фредерик Х, где он получил звание лейтенанта запаса и должность командира взвода.

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Теги:
#служба
#зарплата
#дания
#армия
#принцесса изабелла
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