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Безопасность

Российские ВС нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Российские ВС нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВПК Украины Российские ВС нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Российские войска за прошедшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска за прошедшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Как отмечается, удары нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате были поражены объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются ВСУ, склады боеприпасов и вооружения, военные аэродромы, места хранения и цеха производства беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований.

Кроме того, были поражены объекты инфраструктуры морских портов Украины, используемые для хранения и разгрузки грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для Вооруженных сил Украины, указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#удары
#украина
#вс рф
#объекты впк
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