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Финляндия призвала страны Европы поддержать приостановку Шенгена с Испанией

Финляндия призвала страны Европы поддержать приостановку Шенгена с Испанией Финляндия призвала страны Европы поддержать приостановку Шенгена с Испанией

Вся Европа должна поддержать инициативу властей Италии приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией о свободном пересечении границы в свете ситуации с наплывом мигрантов в автономном городе Сеута. Такое заявление сделала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Вся Европа должна поддержать инициативу властей Италии приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией о свободном пересечении границы в свете ситуации с наплывом мигрантов в автономном городе Сеута. Такое заявление сделала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

"Испания провалила защиту внешних границ Шенгенской зоны от вторжения. Так продолжаться не может. Все страны Европы должны поддержать предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Те страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешних границ, не могут быть участниками Шенгенской зоны", - указала она в соцсети Х.

Некоторое время назад Мелони заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией о свободном пересечении границы из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. В этой связи в МИД Испании был вызван посол Италии.

По информации радиостанции Cadena SER, в Сеуту за последние 24 часа могли попасть около 49 тыс. мигрантов. Пограничный кризис в Сеуте стал крупнейшим с 2021 года и создал чрезвычайную ситуацию для всей страны в гуманитарной и социальной сферах, указало издание Politico.

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Теги:
#приостановка
#финляндия
#испания
#шенген
#европа
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