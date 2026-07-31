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Reuters: Мадьяр не исключает остановки АЭС "Пакш" на несколько недель

Reuters: Мадьяр не исключает остановки АЭС "Пакш" на несколько недель Reuters: Мадьяр не исключает остановки АЭС "Пакш" на несколько недель

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не исключает, что работа АЭС "Пакш" будет приостановлена на несколько недель по причине падения уровня воды в Дунае. Об этом информировало агентство Reuters.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не исключает, что работа АЭС "Пакш" будет приостановлена на несколько недель по причине падения уровня воды в Дунае. Об этом информировало агентство Reuters.

Предполагается, что работа станции будет остановлена с 3 августа.

Уровень воды в Дунае может на протяжении недель оставаться слишком низким, чтобы использовать реку для охлаждения реакторов. В настоящее время станция работает менее чем на 50% от полной мощности.

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Теги:
#отключение
#мадьяр
#аэс "пакш"
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