Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не исключает, что работа АЭС "Пакш" будет приостановлена на несколько недель по причине падения уровня воды в Дунае. Об этом информировало агентство Reuters .

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не исключает, что работа АЭС "Пакш" будет приостановлена на несколько недель по причине падения уровня воды в Дунае. Об этом информировало агентство Reuters.

Предполагается, что работа станции будет остановлена с 3 августа.

Уровень воды в Дунае может на протяжении недель оставаться слишком низким, чтобы использовать реку для охлаждения реакторов. В настоящее время станция работает менее чем на 50% от полной мощности.