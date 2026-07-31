Запад подготовил очередные "дикие санкции", которыми пугает Россию. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада против российских компаний.

Запад подготовил очередные "дикие санкции", которыми пугает Россию. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада против российских компаний.

Он отметил, что санкционная политика Запада в 2014 году "приобрела комплексный системный характер". "Используется ряд незаконных мер - да не ряд, а их огромное количество, - таких как блокировка активов, так называемые секторальные запреты, экспортные ограничения", - указал политик.

"В очередной раз нас пугают какими-то дикими санкциями американскими, еще какими-то. Очевидно, что это не парализовало российскую экономику, она живет и функционирует и развивается", - подчеркнул Медведев.

Вместе с тем он признал, что "трудности, разумеется, это тоже создает". "Инициатором такой деструктивной политики сегодня в первую очередь выступает Евросоюз", - добавил зампред СБ РФ.