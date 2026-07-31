Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 июля 2026 / 18:52
КОТИРОВКИ
USD
31/07
79.8573
EUR
31/07
90.8776
Новости часа
BFMTV: Франция готова помочь Испании в ситуации с мигрантами Медведев призвал активизировать оборону против санкций
Москва
31 июля 2026 / 18:52
Котировки
USD
31/07
currency
79.8573
0.0000
EUR
31/07
currency
90.8776
0.0000
Трамп опять вспомнил о Газе
Трамп опять вспомнил о Газе
31 июля 2026 / 14:07
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
31 июля 2026 / 13:27
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
31 июля 2026 / 10:06
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика

Фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из Сеуты

Фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из Сеуты Фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из Сеуты

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из города Сеута и поручила двум еврокомиссарам урегулировать эту ситуацию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из города Сеута и поручила двум еврокомиссарам урегулировать эту ситуацию.

"Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила. Фото из Сеуты неприемлемы. Мы не можем позволить приезжать на территорию Евросоюза тем, кто не соблюдает наши правила", - указала она в соцсети X. Глава ЕК потребовала, чтобы "опасные пересечения границы немедленно прекратились", а "организации, занимающиеся незаконной переправкой людей, были нейтрализованы".

Она отметила, что дала поручение еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья Дубравке Шуице разобраться с ситуацией, в том числе надавив на власти Марокко, чтобы они пресекли поток мигрантов.

Согласно данным испанских СМИ, тысячам мигрантов удалось добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Как сообщает радиостанция Cadena SER, в Сеуту за последние сутки могли попасть 49 тыс. нелегалов. При этом по меньшей мере 28 человек погибли, пытаясь достигнуть города.

В условиях миграционного кризиса испанские власти решили привлечь военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте.

  • new_top
Теги:
#фон дер ляйен
#мигранты
#сеута
#высылка
Также по теме:
31.07.2026 17:59
BFMTV: Франция готова помочь Испании в ситуации с мигрантами
31.07.2026 15:59
Финляндия призвала страны Европы поддержать приостановку Шенгена с Испанией
31.07.2026 14:59
Боррель ответил на заявление Италии о приостановке Шенгена с Испанией
31.07.2026 13:29
Италия готова отказаться от Шенгена с Испанией из-за ситуации с мигрантами
28.07.2026 20:45
Bloomberg: ЕК планирует принять 22-й пакет антироссийских санкций в октябре
27.07.2026 19:27
Захарова указала на слова Стармера о его "гомосексуальном парламенте"
27.07.2026 12:59
Пушков считает "ледяной войной" нынешний период отношений с Европой
24.07.2026 21:14
Вучич намерен стать премьером Сербии после победы правящей партии
24.07.2026 20:29
Фицо заявил, что Словакия "не была и не будет" в "коалиции желающих"
24.07.2026 14:59
Вучич не видит для Сербии альтернативы присоединению к ЕС
Трамп опять вспомнил о Газе
Трамп опять вспомнил о Газе
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
17:59
BFMTV: Франция готова помочь Испании в ситуации с мигрантами
17:45
Медведев призвал активизировать оборону против санкций
17:28
Россияне заняли первое место по посещению Турции
17:15
Handelsblatt: США рассматривают вывод половины своего военного контингента из Испании
16:59
Мишустин прилетел в Кызыл
16:45
Фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из Сеуты
16:32
Медведев отметил, что Россию вновь пугают "дикими санкциями"
16:15
Reuters: Мадьяр не исключает остановки АЭС "Пакш" на несколько недель
15:59
Финляндия призвала страны Европы поддержать приостановку Шенгена с Испанией
15:45
Российские ВС нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВПК Украины
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО