Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из города Сеута и поручила двум еврокомиссарам урегулировать эту ситуацию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из города Сеута и поручила двум еврокомиссарам урегулировать эту ситуацию.

"Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила. Фото из Сеуты неприемлемы. Мы не можем позволить приезжать на территорию Евросоюза тем, кто не соблюдает наши правила", - указала она в соцсети X. Глава ЕК потребовала, чтобы "опасные пересечения границы немедленно прекратились", а "организации, занимающиеся незаконной переправкой людей, были нейтрализованы".

Она отметила, что дала поручение еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру и еврокомиссару по делам Средиземноморья Дубравке Шуице разобраться с ситуацией, в том числе надавив на власти Марокко, чтобы они пресекли поток мигрантов.

Согласно данным испанских СМИ, тысячам мигрантов удалось добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Как сообщает радиостанция Cadena SER, в Сеуту за последние сутки могли попасть 49 тыс. нелегалов. При этом по меньшей мере 28 человек погибли, пытаясь достигнуть города.

В условиях миграционного кризиса испанские власти решили привлечь военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте.