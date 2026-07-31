Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Кызыл, сообщает ТАСС.
Трамп опять вспомнил о Газе
31 июля 2026 / 14:07
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
31 июля 2026 / 13:27
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
31 июля 2026 / 10:06
Политика
Мишустин прилетел в Кызыл
31 июля 2026 / 16:59
© Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Кызыл, сообщает ТАСС.
Ожидается, что здесь он осмотрит промышленные и социальные объекты, в частности, образовательные и медицинские. Кроме того, премьер намерен встретиться с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.
Республика Тыва - это уже второй регион, который Мишустин посещает в рамках нынешней поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Ранее он побывал в Якутии.
Также по теме:
31.07.2026 14:13Мишустин встретился с главой Якутии Николаевым
31.07.2026 10:59Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
30.07.2026 13:57Константин Шестаков вновь был избран главой Владивостока
29.07.2026 21:47Медведев уверен, что сохранить Россию можно, только победив в СВО
27.07.2026 15:30Путин отреагировал на призывы "смелее" действовать в рамках СВО
13.07.2026 20:15Путин уверен, что Россию ждет победа
Актуально