Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Кызыл, сообщает ТАСС.

Ожидается, что здесь он осмотрит промышленные и социальные объекты, в частности, образовательные и медицинские. Кроме того, премьер намерен встретиться с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

Республика Тыва - это уже второй регион, который Мишустин посещает в рамках нынешней поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Ранее он побывал в Якутии.