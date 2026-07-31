Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
31 июля 2026 / 18:52
КОТИРОВКИ
USD
31/07
79.8573
EUR
31/07
90.8776
Новости часа
BFMTV: Франция готова помочь Испании в ситуации с мигрантами Медведев призвал активизировать оборону против санкций
Москва
31 июля 2026 / 18:52
Котировки
USD
31/07
currency
79.8573
0.0000
EUR
31/07
currency
90.8776
0.0000
Трамп опять вспомнил о Газе
Трамп опять вспомнил о Газе
31 июля 2026 / 14:07
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
31 июля 2026 / 13:27
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
31 июля 2026 / 10:06
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Россия, вперед! / Политика и религия
Политика

Мишустин прилетел в Кызыл

Мишустин прилетел в Кызыл Мишустин прилетел в Кызыл

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Кызыл, сообщает ТАСС.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Кызыл, сообщает ТАСС.

Ожидается, что здесь он осмотрит промышленные и социальные объекты, в частности, образовательные и медицинские. Кроме того, премьер намерен встретиться с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

Республика Тыва - это уже второй регион, который Мишустин посещает в рамках нынешней поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Ранее он побывал в Якутии.

  • new_top
Теги:
#прибытие
#кызыл
#мишустин
Также по теме:
31.07.2026 14:13
Мишустин встретился с главой Якутии Николаевым
31.07.2026 10:59
Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Якутию
30.07.2026 13:57
Константин Шестаков вновь был избран главой Владивостока
29.07.2026 21:47
Медведев уверен, что сохранить Россию можно, только победив в СВО
29.07.2026 19:58
Медведев: враги всегда хотели расшатать Россию, так как не в силах ею командовать
27.07.2026 15:30
Путин отреагировал на призывы "смелее" действовать в рамках СВО
27.07.2026 11:41
Володин заявил о посягательстве Запада на право России быть независимой
13.07.2026 20:15
Путин уверен, что Россию ждет победа
13.07.2026 19:43
Путин заявил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно наладится
02.07.2026 17:57
Путин отметил, что калининградцы добиваются серьезных успехов в развитии региона
Трамп опять вспомнил о Газе
Трамп опять вспомнил о Газе
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Сможет ли новый генсек преодолеть кризис ООН? Мнение
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Политолог Светов: США, возможно, сколачивают коалицию для наземной операции в Иране
Мы сделаем все
для победы России
Владимир Путин
Все интервью
17:59
BFMTV: Франция готова помочь Испании в ситуации с мигрантами
17:45
Медведев призвал активизировать оборону против санкций
17:28
Россияне заняли первое место по посещению Турции
17:15
Handelsblatt: США рассматривают вывод половины своего военного контингента из Испании
16:59
Мишустин прилетел в Кызыл
16:45
Фон дер Ляйен призвала к "молниеносной высылке" мигрантов из Сеуты
16:32
Медведев отметил, что Россию вновь пугают "дикими санкциями"
16:15
Reuters: Мадьяр не исключает остановки АЭС "Пакш" на несколько недель
15:59
Финляндия призвала страны Европы поддержать приостановку Шенгена с Испанией
15:45
Российские ВС нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВПК Украины
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО