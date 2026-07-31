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Handelsblatt: США рассматривают вывод половины своего военного контингента из Испании

Handelsblatt: США рассматривают вывод половины своего военного контингента из Испании Handelsblatt: США рассматривают вывод половины своего военного контингента из Испании

Соединенные Штаты в рамках пересмотра военного присутствия в Европе могут вывести 2 тыс. своих служащих из Испании - половину размещенного в этой стране контингента. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Handelsblatt.

Соединенные Штаты в рамках пересмотра военного присутствия в Европе могут вывести 2 тыс. своих служащих из Испании - половину размещенного в этой стране контингента. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Handelsblatt.

Вывод части войск из Испании рассматривается Вашингтоном как наказание властей страны за то, что они не разрешили США использовать военные базы на своей территории для военных операций во время войны против Ирана, следует из публикации.

Это будет дополнительным сокращением к уже анонсированному весной выводу 5 тыс. военных из ФРГ. Вместе с тем в планах по дальнейшему пересмотру военного присутствия США в Европе Германия уже не будет занимать центральное место, но последствия возможного вывода войск для Европы в целом будут ощутимыми, указывается в материале.

Отмечается, что некоторые конгрессмены-республиканцы в США критикуют планы по возможному сокращению европейского контингента. В частности, они призывают не выводить полностью из Европы соединения, которые планируется отозвать из Германии, а переправить их в другие государства региона. 

В начале мая президент США Дональд Трампа заявил, не уточняя деталей, что Соединенные Штаты намерены сократить свои войска за рубежом больше, чем на 5 тыс. человек в Германии. Он также допустил возможность вывода части американских военнослужащих из Италии и Испании.

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Теги:
#военные
#сша
#испания
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