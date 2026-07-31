Россияне заняли первое место по посещению Турции за шесть месяцев 2026 года. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Россияне заняли первое место по посещению Турции за шесть месяцев 2026 года. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

"Турцию за шесть месяцев посетили почти 25,8 млн иностранных туристов, это на 2,4% меньше в сравнении с годом ранее. Тогда в Турции побывали 26,4 млн туристов. Лидером по ее посещению в первом полугодии стала Россия, из которой прибыло 2,6 млн человек, на втором месте находится Германия (2,4 млн), за ней идет Великобритания (1,6 млн)", - отметил он.

По словам министра, спад в посещении Турции туристами связан в первую очередь с напряженностью на Ближнем Востоке. Он также указал, что доходы страны от туризма с начала года составили $25,7 млрд, что сравнимо с прошлым годом, когда они составили $25,8 млрд.

В 2025 году Турция приняла 63,9 млн иностранных туристов, доходы составили $65,2 млрд. Лидерами по ее посещению оказались россияне - 6,9 млн человек.

Ранее в Турции заявляли о планах принять в 2026 году около 65 млн туристов и получить доходы в размере $68 млрд.