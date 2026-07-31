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Общество

Россияне заняли первое место по посещению Турции

Россияне заняли первое место по посещению Турции Россияне заняли первое место по посещению Турции

Россияне заняли первое место по посещению Турции за шесть месяцев 2026 года. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Россияне заняли первое место по посещению Турции за шесть месяцев 2026 года. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

"Турцию за шесть месяцев посетили почти 25,8 млн иностранных туристов, это на 2,4% меньше в сравнении с годом ранее. Тогда в Турции побывали 26,4 млн туристов. Лидером по ее посещению в первом полугодии стала Россия, из которой прибыло 2,6 млн человек, на втором месте находится Германия (2,4 млн), за ней идет Великобритания (1,6 млн)", - отметил он.

По словам министра, спад в посещении Турции туристами связан в первую очередь с напряженностью на Ближнем Востоке. Он также указал, что доходы страны от туризма с начала года составили $25,7 млрд, что сравнимо с прошлым годом, когда они составили $25,8 млрд.

В 2025 году Турция приняла 63,9 млн иностранных туристов, доходы составили $65,2 млрд. Лидерами по ее посещению оказались россияне - 6,9 млн человек.

Ранее в Турции заявляли о планах принять в 2026 году около 65 млн туристов и получить доходы в размере $68 млрд.

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Теги:
#россияне
#посещение
#лидеры
#турция
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