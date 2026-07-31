Медведев призвал активизировать оборону против санкций

Россия должна активизировать оборону против санкций, которые вводят страны Запада. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по противодействию санкциям.

Россия должна активизировать оборону против санкций, которые вводят страны Запада. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по противодействию санкциям.

"Речь должна идти именно об активной обороне. Не просто о том, что мы сидим в окопе и отстреливаемся, а об активной обороне", - подчеркнул он.

По словам политика, нужно подумать о том, какие инструменты в дальнейшем задействовать.

"Мы обращаемся и в судебные структуры, и, конечно, принимаем внутренние решения, включая решения, которые приняты президентом России. Правительство выпускает такие акты. Но, может быть, такого рода работу нужно систематизировать, что позволит нам лучше отстаивать наши интересы, а с другой стороны - расширить влияние России в различных регионах мира", - указал он.